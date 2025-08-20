Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 20:56
Tekniker ve Teknisyen toplanma alanı

8. Dönemde kazanılan hakları burda toplanarak konuşup degerlendirebiliriz


TEKNİSYEN3467
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:13

Teknisyen ile tekniker arasındaki maaş farkı ne oldu bilen var mı


Teknisyen026
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:17
tekniker ve teknisyenlere 10 puanlık bir artış yapılarak 1955 tl lik artış sağlanmış ek ödeme ile birde 3 ayda bir alınan arazi tazminatında ufak bir artış var

TEKNİSYEN3467
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:21

Nereden ulaştınız bu bilgiye şimdi teknisyen ile tekniker arasındaki maaş farkı ne oldu


TEKNİSYEN3467
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:22

Hem teknisyen hem teknikerler 1955 fark mı alacak yani maaşlarına ek


Teknisyen026
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:26
memurler net manşetteki haberlerinde eğitim bir sen in kazanılmış haklar haberinde 7.maddede teknisyen ve teknikerlere 10 puanlık artış olduğu yazılmış %11 ve enflasyon farkı hariç

TEKNİSYEN3467
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:28

Bu tüm kurumlardaki teknisyen ve teknikerler için mi geçerli


Teknisyen026
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:29
teknisyen ve tekniker arasındaki maaş farkına maaş robotundan bakabilirsiniz

TEKNİSYEN3467
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:30

2650 tl yazıyor orada az gösteriyor sanki

Teknisyen026, 30 dk. önce
teknisyen ve tekniker arasındaki maaş farkına maaş robotundan bakabilirsiniz

Teknisyen026
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:34
en alta not düşülmüş %6 enflasyon farkı ve %11 lik zam eklenerek hesaplanmıştır şeklinde harici bir zammı 1955 emin olamadım
Teknisyen026, 33 dk. önce
memurler net manşetteki haberlerinde eğitim bir sen in kazanılmış haklar haberinde 7.maddede teknisyen ve teknikerlere 10 puanlık artış olduğu yazılmış %11 ve enflasyon farkı hariç

Hırboo
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:43
1955 değil o toplamda +10 artırım yaklaşık 1100 TL yapıyor
Teknisyen026, 42 dk. önce
tekniker ve teknisyenlere 10 puanlık bir artış yapılarak 1955 tl lik artış sağlanmış ek ödeme ile birde 3 ayda bir alınan arazi tazminatında ufak bir artış var

Teknisyen026
Aday Memur
20 Ağustos 2025 21:46
sendika o şekilde yazmış kesintilerle dediğiniz gibi olabilir
Hırboo, 16 dk. önce
1955 değil o toplamda +10 artırım yaklaşık 1100 TL yapıyor
Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Memurla dalga geçilmesiYeni teklifi açıklıyorumBugün yeni teklif gelecek mi?Hakem heyetine gitmesin diyen çok akıllılar okusunToplu Sözleşme KazanımlarıSendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldıMemur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?Borç batağımdayım. Cebimde param kalmadı.

Sözlük

malefiz 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 2 Tatlı telaşlar 1 çamaşır makinesi 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 şiir 1 güne bir söz bırak 2 Baykuş 3 mesaj yazamama sorunu 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

TBMM önünde otomobilini yakan şüpheli tutuklandıİndirimli tatil vaadiyle 300 kişiyi dolandıran çift yakalandıBakan Güler: 'Terörsüz Türkiye' süreci mutlaka başarıya ulaşmalıdır1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyorUludağ'daki otel yangınında ihmaller zinciri ortaya çıktı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur