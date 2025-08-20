teknikerlere ek ödeme

arkadaşlar herkese ek ödeme için birşeyler yazıyor biz teknikler için artış var mı ? Varsa ne kadar bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

arkadaşlar herkese ek ödeme için birşeyler yazıyor biz teknikler için artış var mı ? Varsa ne kadar bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.