20 Ağustos 2025 22:52
Adliye çalışanları ne aldı, sendikalar nerdesiniz

Açıklama yapın ya adliye ne aldı ????


haydar1212
Aday Memur
20 Ağustos 2025 23:16

Hiçbirşey alamadık sendikalar uyuyor valiz uğruna mesleğini bu duruma düşürenlere sormak lazım


herky
Aday Memur
20 Ağustos 2025 23:36
buraya yazmıyorum ne aldığımız belli bizim bakanlık hava aldı sadece

v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 23:46
başını aldı
