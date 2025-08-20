Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
20 Ağustos 2025 22:54
Kazanımlar (!)
Memurlar.Net'in manşetlerinde farklı meslek gruplarının 'Kazanımlar'ı yazıyor. Sendika başkanları, Çalışma Bakanının yanında sanki memura %50-60 zam kazanmışlar gibi hava atan pozlar vermişler. Bu neyin kazanımı? Bu pozları verirken hiç utanmadınız mı?

