Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 23:00
Kocaeli müftülüğü 180.000 adalet bakanlığı 90.000

kocaeli müftülüğü 180.000 tl promosyon anlaşması yapmış. eğer bu işide beceremezlerse sendikaları artık protesto etmek gerek. kendimize saygımız olur en azından.


Zabıt Kölesi
20 Ağustos 2025 23:02
Sendikalar anca çanta mausped şu matarası dagitsin başka hiçbir icraatleri yok gerçekten bu işin suyu çıktı hakkımız göz göre göre yeniyor ve herkes sessiz

v3ron
Aday Memur
20 Ağustos 2025 23:02
yalan haber. her gördüğünüze inanmayın
