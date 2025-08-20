Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Ağustos 2025 23:02
Polislik bitmiştir ..
aslında çoktan bitti. umudumuzu öldürmeyelim demiştik. şu olanlara bakınca tek kelime ile YAZIK ettiler bu teşkilata ve bize.

Avcıkurt
Aday Memur
20 Ağustos 2025 23:06

Malesef maaş olarak geride kaldık.is başıma aldığımız ücret çok yetersiz.Polislik maaş mesleğidir


vtnsvrpls
Aday Memur
20 Ağustos 2025 23:22

Biteli çok olmuştu daha yeni mi anliyoruz


orhan84
Aday Memur
20 Ağustos 2025 23:30

ilkel insanlar durum karşısında duygusal tepki vererek dövünür. Bilinç düzeyi Görece daha iyi insanlar ise mantıklı bir çözüm arar. Düşünür, Sorumluluk alır, harekete geçer, mücadele eder.


nobody3465
Aday Memur
20 Ağustos 2025 23:42
aferin.hadi harekete geç hadi bakalım. tivit atmaktan başka napabilirsin? harekete geçecekmiş. napabilrsin bize bi açıkla lütfen. ulan kimsenin umrunda olmadığını hala nasıl anlamazsın.
orhan84, 25 dk. önce



