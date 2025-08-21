KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


21 Ağustos 2025 00:25
İşletme fakültesi yönetim bilişim sistemleri 4431 nitelik kodu ile atama

İşletme Fakültesi Yönetim bilişim sistemleri bölümü merkezi atamada 4431 nitelik kodu ile atama yapılmıyor, bu durum mağduriyete sebep oluyor...

Çok Yazılan Konular

VHKİ MaaşıDHMİ İİBFETİ Maden bigadiçGençlik ve spor bakanlığı personel alımı büro memuruKPSS 2026 lisans netiEÜAŞ AtananlarAday memur ile normal memur istifası arasında fark var mı?

Sözlük

komşunun internetini çalmak 1 şiir 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 Baykuş 3 mesaj yazamama sorunu 1 günün filmi 1 internetsiz bir hayat 2 birbirine hayatım diyen adamlar 1 malefiz 1 Tatlı telaşlar 1

Son Haberler

Öğretmenlikten Alınıp Memur Yapılma Kararı Danıştay'da Temyiz Edilebilir Mi?21 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıFenerbahçe, turu Lizbon'a bıraktıYasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeliBağcılar'da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur