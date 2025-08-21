Ya arkadaş bütün kamu çalışanlarına iyileştirme yapıldı, sağlık çalışanlarına gece tazminatı veren yetkililer "ya polis de gece çalışıyor bu adamların da hakkı var" demek akıllarından geçmiyor mu? Kuş kadar kalan maaşla geçinemiyoruz gurbet ellerde. Gece gündüz çalışıyorum, ek göreve gidiyorum, mobbing yiyorum, it kopukla sokaklarda mücadele ediyorum ne için yarısı kiraya giden bir maaş için. Gerçekten artık polis mental olarak bitik durumda

Ya arkadaş bütün kamu çalışanlarına iyileştirme yapıldı, sağlık çalışanlarına gece tazminatı veren yetkililer "ya polis de gece çalışıyor bu adamların da hakkı var" demek akıllarından geçmiyor mu? Kuş kadar kalan maaşla geçinemiyoruz gurbet ellerde. Gece gündüz çalışıyorum, ek göreve gidiyorum, mobbing yiyorum, it kopukla sokaklarda mücadele ediyorum ne için yarısı kiraya giden bir maaş için. Gerçekten artık polis mental olarak bitik durumda