2025 toplu sözleşme 1 derece
toplu sözleşmede 58 maddede uzlaşı sağlanmış ama. alttaki maddeler hakem heyetince belirlenecekmiş en azından 1 ilave derece kararı çıksa da zam alamadık bari bu geçsin. Kamu görevlilerine yapılacak yüzdelik artış, taban aylık, refah payı, kira yardımı, dini bayram ikramiyesi, ilave derece, 1. Dereceye 3600 ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, eş-çocuk yardım tutarları, emeklilik hakları gibi yüzlerce konunun Hakem Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

zorta
Memur
21 Ağustos 2025 01:06

polise yağmurlu havada su yok


entropimen
Şef
21 Ağustos 2025 01:13
cidden bunu dahi geçirememişler son ana kalmış

Anderson1
Şef
21 Ağustos 2025 01:20

Daha çok beklersin bekleriz?

