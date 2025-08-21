Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Ağustos 2025 01:15
Sakal tıraşı olmama raporu

Arkadaşlar konu biraz saçma gelebilir ama şu sakal tıraşı olma konusundan muzdaribim cildim çok hassas jiletle tıraş olunca sivilce ve kızarıklıklar oluyor. Ertesi gün tıraş olunca bu sefer sivilceli yerleride kestiğim için yara oluyor. Doktordan jiletle sakal tıraşı olmaması uygundur raporu alabilir miyim böyle bir şey yaşayan veya duyan oldu mu çevresinden yardımcı olursanız sevinirim.


Anderson1
Şef
21 Ağustos 2025 01:41

Millet 1lira zam derdinde sen sakal derdindesin sakal kesmek istemiyorsan git istifa et


ceyarimo
Aday Memur
21 Ağustos 2025 01:45
git makina al o zaman
Toplam 2 mesaj

