21 Ağustos 2025 01:15
Sözleşmeli Büro Personeli Toplu Sözleşme Hakkında Sorum Olacaktı

**" Yardımcı Hizmetler Sınıfı'na ve Genel İdare Hizmetler Sınıfındaki ilave ödeme almayan tüm memurlara 8 puan (1.045 TL) özel hizmet tazminatı ödenecek,**

**657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca idari büro görevlisi ve idari destek personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ck ödeme oranına 10 puan ilave edilecek**

Arkadaşlar göreve başlayalı 2 yıl oldu sözleşmeli büro memuruyum bu iki maddeden faydalanabilecekmiyim ? Ve geriye dönük eş yardımı nasıl alınıyor kurumdan mı talep ediyoruz ?

