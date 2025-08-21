Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Harran Üni en az 220.000 istiyor. Koskoca adalet bakanlığı 90
3 bin personeli olan Harran üniversitesine gelen promosyon teklifi 220 bin tl . çünkü harran üni enaz 220.000 binden az olmalak şartını masaya vurmuş. 215 bin personeli + iş yurtları cezaevleri vsvs milyar milyar tl hacimleri olan Koskoca Adalet Bakanlığı personellerine teklif edilen 90 bin tl. Koskaca bakanlık yıl sonu %500 kar açıklayan bankadan personeline hak olanı neden isteyemiyor bu kadar sahipsiz mi bakanlık personeli

