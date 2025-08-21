Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 07:18
Ünvan değişikliğı sınavı il bazlı mı?
Arkadaşlar dün yayınlanan ünvan degişikligı sınavında(mühendis,tekniker) çalıştıgımız il adliyesi için mi başvuru yapıyoruz yoksa Türkiye geneli tüm adliyeler için mi yardımcı olurmusunuz?

