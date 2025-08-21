Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 07:19
Ünvan değişikliği sınavı pedagog

iyi günler beş buçuk yıllık zabıt katibiyim psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum pedagog alımı var ünvan değişikliği sınavı ile herkes kendi komisyonuna mı başvurabiliyor bu konuda bilgisi olan var mı, veya her derecedeki kadrolu memur başvurabiliyor mu, bakanlıkta totalde kaç pdrci çalışır bu konular hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon ihalesi ertelendiToplu Sözleşme Kazanımları Vakıfbanka yönelik birlik olup kullanmayalım.İcra dosyası hacizPromosyona tepki olarak sendikadan istifa edecek misiniz?Adliyelerden Vakıfbank Şubeleri KaldırılmalıHSK Promosyon İhalesiSahipsiz infaz koruma memurlarıÜnvan Değişikliği Sınavı - Sosyal Çalışmacı

Sözlük

malefiz 1 şiir 1 tatil fotoğrafı 1 Tatlı telaşlar 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 güne bir söz bırak 3 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 internetsiz bir hayat 2 Baykuş 3 yıllık izin taleplerinin çakışması 2

Son Haberler

İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndüMuğla'da orman yangını çıktıTokat'ta 4 büyüklüğünde depremBugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...Öğretmenlikten Alınıp Memur Yapılma Kararı Danıştay'da Temyiz Edilebilir Mi?

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!