CTE Genel Müdürlüğü personeline sahip çıkmalı..

yıllarca üvey evlat muamelesi gördük . mobinge ugradık. pembe odalarda pandemi de. yurtlarda kapatıldık.. özveri ile çalıştık. filmler bizi kötüledi. ne özel bir günümüz oldu, ne hakkımızı savunanımız. sendika hakkımız elimizden alındı. hala engellenmeye devam ediliyor.. içerde ve dışarda saldırılara uğradık.. ürettik, sattık, ıslah ettik.. ama sahipsiziz... laf ile peynir gemisi yürümez. ya gemiyi yürütün yada bırakın yapacak olan bulunur..


cteshu
21 Ağustos 2025 10:03

Cezaevinde çalışan bir sosyal çalışmacıyım, burada ki mesai arkadaşlarımın ne zor şartlarda çalıştıklarına gözlerim ile şahit oluyorum. Özellikle vardiya da çalışan personeller, düşünün 10 saate yakın cezaevinde çalışıyorsun malta da masadasın ve televizyon yasak, dışarıdan kitap getirip cezaevinden kurtulmak için kpss hazırlanmak yasak sadece eğitim birimindeki kitaplara izin var. bir insan saatlerce (olaysız günü varsayarsak) oturup televizyonsuz o loş ışıkların altında uykusu gelmemesi imkansız. Uyuklarsan disiplin cezası alıyorsun. Mahkum daha değerli emin olun. Adamların arkasına "koruma" yazıp dışarda kendilerini tehlikeye karşı korusunlar diye silah hakkı tanıyorsun ama adamları güvenlik sınıfına sokmak ağır geliyor. çok ilginç gerçekten. Burada infaz ve koruma memurlarından bahsediyorum tabi ki ama cezaevi gibi dezavantajlı bir yerde çalışan diğer personeller de ( katip, şef, psikolog, sosyal çalışmacı, idare memurları vb.) çalışma koşullarına göre düşük maaş almaları konusunda huzursuz. aynı ünvan ve aynı bakanlık çatışı altında adliyelerde çalışan aynı ünvanda ki personeller hem daha yüksek maaş ve iyi çalışma koşullarında (cezaevine göre tabi ki diğer bakanlıklara göre iyi değil) çalışması ve üstüne sendika hakları olması eşitlik ilkesine ve adalete aykırı bir durum. Umarım sesimizi duyarlar yoksa bu şartlar altında çalışmak keyifli değil mecburi oluyor. Mutsuz personelden alacağın verimde her zaman düşük olur.

