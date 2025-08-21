Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


21 Ağustos 2025 09:29
Karayolları eksik ödenen arazi ve mesai

Şubede çalışan teknik personeller olarak ayın yaklaşık 21-22 günü arazideyiz fakat tarafımıza ödenen 11 gün. Bayramlarda, hafta sonlarında, saat 5'ten sonra , kışın karla mücadele esnasında yapılan fazla mesai aynı ay içerisinde saat kısıtlaması sebebi ile en fazla 50 saat ödenebiliyor, fakat bunu yıla yayıp üstüne aylık 17 saat üzerinde ücreti yatırıyorlar. Bu yıl mesai ücretinden keserek tarafımıza karla mücadele tazminatı yatırmışlar. buna ses eden hiç teknik personel yok. Bölge müdürlüğünde araziye çıkmayan mesaiye kalmayan bayramda hafta sonlarında telefonu dahi çalmayan personele ödenmesi için tarafımdan kesilen hakların tarafıma verilmesini istiyorum. Öğretmenin 1 saat ek dersi kesilmezken sağlıkçının 1 saat mesaisi kesilmezken ben yaptığım için ücretini alamıyorum.

