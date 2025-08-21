Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Enerji Bir Sen kazanımlarını niye paylaşamıyor?

Neredeyse bütün sendikalar hizmet koluna ilişkin kazanımlarını paylaşıyorlar.

Enerji Bir Sen ve Hacı Bayram Tonbul hariç...

Acaba koruyucu giyim yerine yıllık 14.000 TL'yi kabul ettikler için mi çekiniyorlar paylaşmaya?


expertxx
Memur
21 Ağustos 2025 09:49
koruyucu giyim nasıl sonuçlandı

6em1re
Aday Memur
21 Ağustos 2025 10:02
Memurlar bu sendikada durmaya devam ettikçe böyle daha nice rezilliklere şahit olacağız.

Mühendisss007
Aday Memur
21 Ağustos 2025 10:06

14.000 tl değil 14.000 ile maaş katsayı çarpımı. ha çok bir şey değişmiyor ama doğru bilgi olsun diyorum.

