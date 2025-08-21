Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 09:44
Adalet Bakanlığı yeni promosyon için ihaleye çıksın..

alt limit 200 000 tl olsun.. atm ve şube şartı kaldırılsın... hodri meydan. İdari ve Mali işlerinden beklentimizdir personel olarak...

