Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 09:49
Büro Memur Sen neyi bekliyor?

"Hizmet kolları anlaşmaları imzaladı" haberinin üzerinden tam 22 saat geçti ama diğer hizmet kolları kazanımları açıklamasına rağmen büro memur senden hala çıt yok.


cybernetic
Şube Müdürü
21 Ağustos 2025 09:50

Mensuplarının adreslerine eşantiyon gönderimine başlıyorlar yakında.


yildizegitim
Daire Başkanı
21 Ağustos 2025 09:52

Açıklayabilecek bir kazanımları var mı ki ???

