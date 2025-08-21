Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Ağustos 2025 09:52
meslektaşların birbirine olan tahammülsüzlüğü

az önce güncel konuları okuyayım dedim, her konuda küfürler, hakaretler, aşagılamalar had safada. eskiden insanlar birbirini sevmese bile bir saygı vardı ne olduysa bu teşkilat son 8-10 senede bu hale geldi malesef. arkadaşın birisi sakal kestiğinde cildinde rahatsızlık yaşadığını yazmış bilgi istemiş altında bir sürü dalga geçen yorum. promosyon başlığına bakıyorum küfürler havada uçuşuyor ne ara bu hale geldik. diger bakanlıkların forumlarına da göz atıyorum ara sıra hiçbir kurumda bu kadar tahammülsüzlük meslaktaşına hakaret küçümseme küfür yok. çalışma saati, maaş yetersizliği, amir müdür baskısı yetmezmiş gibi birde dengesiz meslektaşlarla uğraşacağız sanırım. Allah herkese sabır versin


utku0102
Aday Memur
21 Ağustos 2025 10:06

(işini hakkıyla yapanları tenzih ediyorum) kıyıda köşede iş bulamayan ne kadar üniversite mezunu varsa polis olduktan sonra teşkilatta ne ast, ne üst ne saygı ne hiyerarşi kaldı malesef...

Toplam 1 mesaj

