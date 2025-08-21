Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 10:03
FB Benfica maçı 0.5 alt bankoydu İddaa da.. 9.44 oran

Evi satıp basan 9 ev sahibi oldu.

%4 zamma gerek yok.

İzahı olmayan şeyin mizahı olur.

Türkiye yasal kumar,yasa dışı kumar ve faiz in zirvede olduğu bir ülkeye dönüştü.


matem90
Şef
21 Ağustos 2025 10:08

millet evini barkını kumarda kaybediyor sen ne yazıyon kardeş. Kumar elindekileri alır yetmez onurunu gururunu alır bu tür şeyleri ne yaz ne paylaş kardeş.

