Promosyon ihale tarihi

Arkadaşlar promosyon ertelendi denildi yeni gün ve saat nedir bir de promosyon ödeme tarihlerinde değişiklik olacak mı


kapadok
Müsteşar Yardımcısı
21 Ağustos 2025 10:40

Pazartesi günü saat 11.00'da. Kimse 95 üstünü kabul etmiyor. Adalet bakanlığı için 102 bin liranın üstü zararmış bankaların hesabına göre. 110 alırsanız öpüp başınıza koyun.

İş yurtlarının

cezaevlerinin

mahkemelerin

paralarından kendinize pay çıkarmayın. adalet bakanlığında dönen parayı kendisinin gibi hesap edenler var aranızda. o bakanlığın parası senin değil. Bu alınacak olan maaş promosyonu. Aramızda bakanlığın tüm bütçesinden kendi pay çıkaranlar.


Bayisimsiz
Aday Memur
21 Ağustos 2025 10:42
Kaynağınız nedir acaba
kpsscalisangenc
Şef
21 Ağustos 2025 10:43

102 değil kardeşim 97 bin lira üst çıkıyor. Dediğinde şuna katılıyorum tüm bakanlığın bütçesinde kendine pay çıkarıyor. Sen sadece maaşının promosyonunu alacaksın. Bakanlığın iş yurtlarının mahkemelerin parasından sana pay düşmeyecek.

300 bin lira isteyenler kusura bakmasın da kimse bizim bankadan maaş alıyorsun diye 5 maaş eş değerini promosyon olarak vermez.


Adalet34.
Aday Memur
21 Ağustos 2025 10:43

Maaş promosyonu ise nedir bu ATM-şube zorunluluğu. ATM-şube şartını koyanlar benim memurum rahat rahat maaşını çeksin diye mi istiyor bunu yoksa Mahkumun, cezaevlerinin, iş yurtlarının, mahkemelerin parasını en yakın yerlerde işletebilelim diye mi istiyor. Sahipsizlik hissi bürüdü dört bir yanımızı. Sonumuz hayır olsun..

Bayisimsiz
Aday Memur
21 Ağustos 2025 10:44
Yeni bir duyumunuz var mı ?
ServetTetk
Aday Memur
21 Ağustos 2025 10:50

Aynen öyle . Onların mantığa göre maliye bakanlığı personelinin 500 bin promosyon alması lazım. 50 bin maaş alan adamlar 300 bin istiyor komik duruma düşüyoruz. Meslekten soğutuyor insanı bu zeka seviyesi. İhaleyi de düz hesap 100 e bağlarlar mevzu kapanır. Normali bu.

kapadok
Müsteşar Yardımcısı
21 Ağustos 2025 10:51

var 110 olsun diye görüşmeler var. Bankalar yanaşmıyor ama 110 bin liraya. HSK'nın iptal olmadı sadece bekletiliyor. Bakanlığı bekliyorlar. HSK'nın altına düşmez. Ancak bankalar 110 bin lirayı zor görüyor.

Özel bankalar istemiyor adalet bakanlığını. ATM şartı kalksa bile adamlar. "maaş bizim bankaya yatacak nakit işlerini atm olmadığı için başka bankalardan halledecekler bizim zararımıza diyorlar"

Adalet bakanlığı sahada çok geniş olduğundan yaklaşmıyorlar. Bu arada toplantı pazartesi günü saat 11'de

Bayisimsiz
Aday Memur
21 Ağustos 2025 10:53
Ee ne olacak peki kaç lira verecekler
kpsscalisangenc
Şef
21 Ağustos 2025 10:56

aynen öyle kardeşim. merkez bankasının 4 bin çalışanı var. içerdeki para 100 milyar dolar. O zaman mb çalışanları 10 milyon lira promosyon alması gerekir.

Mstfkmlnskrlryz
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:03

:)))

DEVE35
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:11

biz burda neyi tartışıyoruz iptal edin kredi kartlarını olsun bitsin


kpsscalisangenc
Şef
21 Ağustos 2025 11:17

komediye gel. nereye ediyorlar kredi kartını iptal. memurların hepsi vakıfbank eksi hesapları patlatmış. Kredi kartları full çakılı. nereye iptal ediyorsun.

değil 300, 600 promosyon versen bile vakıfbanktan kurtaramayacak tonla adam var.

omerduz
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:22

Arkadaşlar konuyu dağıtmayalım burada 2. Toplantı tarihi soruldu


v3ron
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:23
Şimdi ptesi 100 bine bağlarlar mı diyorsunuz?

DEVE35
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:24

burada komedilik bir durum yok.ben önerimi sunuyorum.kendi adıma söyliyeyim bir daha vakıfbank 200 promosyon versede bu bankayla işim bitti.kredi kartımı iptal ettim aidatsız bir bankaya geçtim.kredimide aynı bankaya geçirdim.hesapları boşalttım nokta..

