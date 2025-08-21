Promosyon ihale tarihi

102 değil kardeşim 97 bin lira üst çıkıyor. Dediğinde şuna katılıyorum tüm bakanlığın bütçesinde kendine pay çıkarıyor. Sen sadece maaşının promosyonunu alacaksın. Bakanlığın iş yurtlarının mahkemelerin parasından sana pay düşmeyecek.

300 bin lira isteyenler kusura bakmasın da kimse bizim bankadan maaş alıyorsun diye 5 maaş eş değerini promosyon olarak vermez.