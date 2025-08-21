Memur ve Memur Emeklisi ile Sözleşmeli Personele Yazık Oldu

8. Dönem Toplu Sözleşme hem sendika hem kamu işveren heyetinin ortak başarısı ile kocaman bir hiçe dönüştü. Yüzlerce talepte bulunan sendika taleplerinin yüzde bir kaçının karşılık bulmasını başarı olarak kabul etmekte iken Kamu İşveren tarafı da sendikadan aşağı kalmıyor. İşçi arkadaşlarımızın (ilkokul mezunu olanlar dahil) çerçeve protokellerine ve kurumlarla yaptıkları sözleşmelere baktığımda keşke eskiden olduğu gibi memurlar sözleşme yapmasa bütçe kanunuyla belirlense daha iyi olur diyorum. Çünkü gerçekleşmeyeceğini bile bile 1000'e yakın talep hazırlayıp bunların en önemlilerinin toplu sözleşmenin konusu değil diyerek kenara itilmesine izin veren ya da göz yuman sendika eğer gerçekten bu talepler toplu sözleşmenin konusu değil ise neden Sayın Cumhurbaşkanımızın, yasama organı üyelerinin kapısını daha öncesinde ya da sonrasında çalmadı. Gerçekten yıllık izin sürelerinin artırılmasını, mesai saatlerinin düşürülmesini, cumartesi pazarların yıllık ya da mazeret izinden düşülmemesini. İşçiler 2 ay deneme süresi sonunda kadrolu işçi olurken sözleşmeli personele 36 ay artı bir yıl deneme süresi doğru değil bu haksızlık demedi diyemedi. Oysa Devlet memurlarının bütün gününü öldüren 08.00-17.00 ya da 08.30 - 17.30 mesai saatlerinin kaldırılması gerekiyordu. Sabah işe gitmek için 6 da uyanan saat 7 de yollara düşen akşam 7 den önce evine dönemeyen daha acısı çocuklarınıda bu saçma düzene uyum sağlamaya zorlayan işe gider gibi evden çıkıp işten dönen çalışan çocuklarının da hayatını mahveden bu düzene sendika ve kamu işveren tarafı birlikte devam dediler. Kamu görevlilerinin mesai saatlerinin düşürülmesi öğle arasının yarım saate indirilmesi hepimizin kendine ve çocuğuna ayırabileceği bir kaç saat kazandıracaktı. Hayır dediler sendika yetkilileri zaten aylıksız ücretsiz ya da günlük saatlik izin kullanabiliyor dediler memura yani üyelere gerek yok dediler. Onlar ücretlerini kendi belirliyor sendika bütçesinden seyahat edip yiyip içiyor konaklıyorlar. dünyanın en güzel mesleği Ülkemizde sendika yetkilisi olmak.