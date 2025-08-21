Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 10:53
Yetkili sendikaya üye olup da 300bin lira promosyon hayali kuranlar

unutmayın ki faiz haramdır.


Fidel Gülsün
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:09

Siz ne zaman biteceksiniz yaw


Mstfkmlnskrlryz
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:25

niye ki


Mstfkmlnskrlryz
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:43

yıllık izindeyim ağam


Bayisimsiz
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:43
Faiz haram diyorsun ama sürekli promosyonu takip ediyorsun o nasıl olacak kardeş :)

SmtDrn
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:47

az önce yaptığım yorumu kime sildirdin gereksiz Mstfkmlnskrlryz


quattro6
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:55
beyler artık şu 300 bini anmayın :) allah aşkına

infazburo41
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:57
çünkü kendisi boş bi insan teneke gibi tık tık
