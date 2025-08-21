Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


21 Ağustos 2025 11:01
Genel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !

Çoğu hizmet kolu kazanımları açıklandı.

Büro Memur-Sen GİH kazanımlarını açıklamadı.

Kazanım yok ise neye imza atıldı ?

