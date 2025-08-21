Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 11:31
Genel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !

Çoğu hizmet kolu kazanımları açıklandı.

Büro Memur-Sen GİH kazanımlarını açıklamadı.

Kazanım yok ise neye imza atıldı ?


matem90
Şef
21 Ağustos 2025 11:35

kazanım olsa açıklarlardı !!!!


tarantulaziz
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:48

Olmayan bir şey nasıl açıklansın.


kralgeridöndü
Aday Memur
21 Ağustos 2025 11:51

en fazla memur genel idari hizmetler sınıfında ve tek bir kazanım için açıklama yok.

Toplam 3 mesaj

