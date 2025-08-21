Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


21 Ağustos 2025 11:35
Alt bölge tayinleri

Hizmet Bölgelerine ait yönetmelik değiştiğinden beri C grubunda bulunan iller için işlemde bulunan oldu mu? Örneğin İstanbul 1.Bölge C de Kastamonu 4. Bölge C de ben bu ikisi arasında geçiş yapmak istediğimde mevzuatta şu an bir boşluk mu var?

Çok Yazılan Konular

Yarı zamanlı çalışmaYarı zamanlı maaş hesaplama2026 Promosyon miktarıTemel ek ödemeSözleşmeli büro personeli maaşı (sağlık yönetimi lisans mezunu)Yeni atananlara ise başlama için verilen süreİş sağlığı ve güvenliği hastaneİzmir promosyonE-nabız tanı sildirmeTeşvik

Sözlük

güne bir söz bırak 5 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 malefiz 1 drama 1 çamaşır makinesi 1 günün filmi 1 deniz kum güneş 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 şiir 1 Baykuş 1

Son Haberler

MSB: Suriye ordusuna eğitim ve teknik destek başladıBakan Güler, Letonyalı mevkidaşı Spruds ile görüştüBankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon TL TMSF'ye aktarıldıBorsa İstanbul'da tarihi rekorKaradeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!