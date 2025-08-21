Sendikacılar Neredesiniz

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
O oldu bu oldu şu oldu deyip zorlamaya gerek yok evet kısaca taşerondan gelen ilkokulu mezunu işçiler lisans mezunu kpss ile atanmış memurdan 20 bin liraya yakın fazla maaş alacak artık işçiler memurdan üstün konuma geldi sonuç bu. Bundan sonrası için 1 milyondan fazla üyeye sahip işbilmez sendikalarda duranlar basit bir dilekçe doldurup istifa edecek misiniz ? Yoksa yalandan zorlamaya devam mı edeceksiniz ? O sendika iktidarın sendikası ve adamlar üye sayısına bakarak bzim adamlarımz memnun bu ağlayanlar muhalif gözü il bakıyor. Üye sayısını düşürün bakalım sendika kendni nasıl yırtıyor gece gündüz bakanlık önünde nasıl eylemler yapıyor ama size müstehak. Ocaktan sonra işçiler size daha da tur bindirecek artık işçilerin çayını önüne koyarsınız.

