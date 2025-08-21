Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker


21 Ağustos 2025 11:50
Veznedar, tahsildar ve mutemetlere ilave 700 puan mali sorumluluk zammı ödenecek.

birimlerdeki mutemedler yararlanacakmı bilgisi olan varmı


burcu0808
21 Ağustos 2025 11:52

üniversitelerde

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuArşiv araştırması (İBB)Veznedar, tahsildar ve mutemetlere ilave 700 puan mali sorumluluk zammı ödenecek.Bilgisayar İşletmeni Olanlar Buraya

Sözlük

hadi gel köyümüze geri dönelim 2 Baykuş 1 tatil fotoğrafı 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 2 Bugün olanlar 2 çamaşır makinesi 1 günaydın sözlük 1 malefiz 1 ning li 1 deniz kum güneş 1

Son Haberler

MSB: Suriye ordusuna eğitim ve teknik destek başladıBakan Güler, Letonyalı mevkidaşı Spruds ile görüştüBankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon TL TMSF'ye aktarıldıBorsa İstanbul'da tarihi rekorKaradeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!