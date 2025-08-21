Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Atama tercih listesi oluşturmanın kolay yolu

Atama döneminde Birinci Bölge tecihlerinde 55 il, İkinci Bölge tercihlerinde 26 il yazmak durumundayız. 26 il neyse de 55 ili bir sıraya koymak kolay bir iş değil. Bir-iki günde bu sıralamayı oluşturmak da, sonraki birkaç yılı geçireceğimiz ilin tercihlerinde hata yapmamıza sebep olabilir. O yüzden ben 55 ili sıralamaya şimdiden başlamak istedim. Bunu kolaylaştıracak bir yola ararken herkesin faydalanabileceği bir sayfa olusturmaya karar verdim.

https://tercihlist.com/ sitesinden siz de benim gibi kendi tercih listenizi şimdiden oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Herkesin kendine özel liste sıralamasının kaydını tutabilmek için üyelik sistemi de olması gerekiyordu. Giriş sayfasında basit bir kullanıcı adı ve parola belirleyin. Kişisel bilgileriniz istenmeyecek. Üye olmayı kolaylaştırmak için e-posta, telefon numarası vs. istenmediğinden parola sıfırlama özelliği de yok. Bu nedenle parolanızı unutmamanız gerekiyor. Unututsanız yeni bir üyelik açıp listeyi baştan yapmanız gerekir.

Kullanıcı hesabı oluşturup giriş yaptıktan sonra BİRİNCİ BÖLGE ve İKİNCİ BÖLGE tercih listelerinden birini seçip listenizi sürükle bırak özelliğiyle oluşturabilirsiniz.

