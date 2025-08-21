Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 12:22
Veznedar, tahsildar ve mutemetlere ilave 700 puan mali sorumluluk zammı ödenecek.

birimlerdeki mutemedlerede verilcekmi bilgisi olan varmı

Çok Yazılan Konular

Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Bugün yeni teklif gelecek mi?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiHakem heyetine gitmesin diyen çok akıllılar okusunToplu Sözleşme KazanımlarıEğitim Bir Sen Hizmet kolu imzalanıyor hayırlı olsunSendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldıMemurla dalga geçilmesiBorç batağımdayım. Cebimde param kalmadı.

Sözlük

malefiz 1 günaydın sözlük 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 2 Tatlı telaşlar 1 tatil fotoğrafı 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 Baykuş 1 ning li 1 Bugün olanlar 3 deniz kum güneş 1

Son Haberler

Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurduProfesör, Re'sen Emekliye Sevk Edilebilir Mi?Adana'da vatandaşların çöp tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyorMarketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyorAntalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!