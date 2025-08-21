Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 13:03
MEMURSEN HAKEM HEYETİNE BAŞVURMADI. YANİ!!!

Bunun anlamı ben topu AKP iktidarına atıyorum. AKP memuruna ne öngörüyorsa istediği zammı yapsın. CUMHURBAŞKANI bu konuda ne kadar devreye girer bilmiyorum. ama şunu biliyorum bütün kurumlarda çalışma barışı bozulur alt üst ilişkisi kalmaz kamuda işler çok zor ilerler yetkili sendikalar bunun farkında ama onlarda çok üye kaybeder. ve bence en önemlisi en büyük zararı iktidarda bulunan parti görür. büyük oy kaybı yaşarlar seçimde. çünkü memur zammı öyle yada böyle 20 milyon insanı etkiliyor. umurlarında mı onu bilemem


samet.by
Daire Başkanı
21 Ağustos 2025 13:18

topu hükümete atmakla en iyisini yaptı. çalışma barışı bozulurmuş, düzgün müydü ki bozulacak. top hükümette. isterse notere götürsün, isterse meclise.


mutlu_50
Müsteşar
21 Ağustos 2025 13:43

Mümkünse bir daha toplu sözleşme görüşmesi yapılmasın. Boştan yere umutlanıp sinirleniyoruz sonra.


Sedattoprak
Aday Memur
21 Ağustos 2025 14:04

Hakem heyetinin karar verebilmesi için en az 8 üyenin katılımı şart. Hükumet tarafında 7 üye var. Sendika tarafı katilmazsa, süreç tikanabilir.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Bugün yeni teklif gelecek mi?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiHakem heyetine gitmesin diyen çok akıllılar okusunToplu Sözleşme KazanımlarıEğitim Bir Sen Hizmet kolu imzalanıyor hayırlı olsunSendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldıMemurla dalga geçilmesiBorç batağımdayım. Cebimde param kalmadı.

Sözlük

günün filmi 1 güne bir söz bırak 5 erbane 1 drama 1 komşunun internetini çalmak 1 çamaşır makinesi 1 ning li 1 günaydın sözlük 1 deniz kum güneş 1 şiir 1

Son Haberler

Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurduProfesör, Re'sen Emekliye Sevk Edilebilir Mi?Adana'da vatandaşların çöp tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyorMarketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyorAntalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!