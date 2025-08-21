Polisin Toplu Sözleşmede Olmayan Kazanımları

Arkadaşlar biraz temenni biraz beklenti biraz gerçeklik ne sayarsanız sayın bence bu toplu sözleşmede ismi geçmeyen kolluk kuvvetlerine en başta Polislere bence %90 ayrı bir zam verilecek yoksa akla mantığa sığmayan bi saçmalık olur. Bence 1-2 ay içinde kesin bir iyileştirme gelecek.

