trafik kurallarını tam form da nerede bulabilirim, resmi bir döküman var mı?

merhaba,

araç sürmeye başladım ama kurallar bakımından eksiklerim olabilir. inşallah bu bakımdan hiç bir zaman hata yapmam,amin.

yalnız bazı trafik levhaları ile bazı özel durumlara yönelik kuralları bilmiyor olabileceğimi düşünüyorum.

levhalar, ve akan trafikteki kuralları detaylı nerde bulabilirim.

birde yakınlarım hep yeni başlayan sürücüler için internetteki videoların çok faydalı olduğunu söylüyorlar, sizler de aynı fikirde misiniz?

