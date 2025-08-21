Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 15:53
Düşük promosyona verilebilecek tepkiler

Promosyon miktarı düşük çıkınca yapacaklarim:

1. Vakıfbanktan her ay yaklaşık 30 bin tl ödediğim kredileri, başka bir bankadan borç kapatma kredisini çekip kapatacağım.

2. Maaş yatar yatmaz hepsini nakit olarak çekeceğim, elimde olan nakit parayla ihtiyaclarimi karşılayacağım.

3. Vakifbank kredi kartımı başka bankadan kredi çekip ödemeyi yaptıktan sonra iptal edeceğim.

4. Vakifbank uygulamasına Play storeden bir yıldız vereceğim

5. Değil kredi çekmek bankanın önünden bile geçmeyecegim bir daha.

Not: 90 bin 100 bin gibi komik rakamlar emeğimize hakarettir: Aklımıza, çalışma şevkimize, hislerimize, umudumuza vurulan bir balyozdur, asla kabul edilemez. Promosyonun yanında faizsiz kredi desteği de olmalı. Verilen promosyon zaten bizim olmayacak vakifbank in bir cebinden diğerine girecek, zira nerdeyse hepimiz eksideyiz.

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon ihalesi ertelendiToplu Sözleşme Kazanımları Promosyon ihale tarihiVakıfbanka yönelik birlik olup kullanmayalım.İcra dosyası hacizPromosyona tepki olarak sendikadan istifa edecek misiniz?Adliyelerden Vakıfbank Şubeleri KaldırılmalıAdliye çalışanları ne aldı, sendikalar nerdesinizHSK Promosyon İhalesi

Sözlük

gök cismi 1 çamaşır makinesi 1 Bugün olanlar 3 malefiz 1 jumanji 1 mağara 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 2 erbane 1 ning li 1

Son Haberler

Mardin'de iki kız kardeş evlerinde ölü bulunduHafta sonu hava nasıl olacak?Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklamaAnadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!