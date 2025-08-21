Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
ETMYS Kaydı Olmayan Malzeme
Merhaba, Etmys kaydı olmayan bir malzeme, zimmet fişinin altına not düşülerek stok kaydı olan diğer malzemelerle birlikte zimmetlenebilir mi? Bu malzeme kayboldugunda ya da zarar gördüğünde devlet malını kaybetmek ya da hasar görmesine neden olmaktan soruşturma açılırsa durum hukuki olarak ne olur?

