Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 18:15
2016 sonrası memura ek 1 derece verilmesi hk.
merhabalar bu madde de mi geçmedi acaba? Ya da ben görmedim bilgisi olan var mı ?

can-mekanik
Aday Memur
21 Ağustos 2025 18:16
hocam halihazırda başlık var bununla ilgili, 5 satır aşağıda. orada okuyabilirsin

alidonmez0104
Aday Memur
21 Ağustos 2025 18:45
net bir şey göremedim teşekkürler
ÇağatayD
Şube Müdürü
21 Ağustos 2025 18:51
Hayır maalesef geçmedi. Nedeniyle ilgili bir açıklamada yapılmadı.

Efrasiyap00
Şef
21 Ağustos 2025 19:51

Toplu sözleşmenin alınabilecek en kolay maddesini alamadılar.

Toplam 4 mesaj

