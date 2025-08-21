Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
21 Ağustos 2025 18:23
Sözleşmeliden Sözleşmeliye...

Merhabalar,

2022 kpss önlisans puanımla sözleşmeli olarak büro personeli oldum, 2024 kpss puanımla başka bir kuruma sözleşmeli personel olarak atanabilir miyim?


Vladimir Harkonnen
21 Ağustos 2025 19:54

Sınavlar farklı, geçebilirsin kısaca.

