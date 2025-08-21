Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İsteğe bağlı ücretsiz izin şartları?

Merhabalar 2 yaşındaki oğlumdan dolayı ücretsiz izindeydim hakkım bitti ve ben bakıcı bulamadım bulunduğum ilçede de bezli bebek alan kreş yok. Ben isteğe bağlı ücretsiz izin almak istiyorum. Tuvalet eğitimini verip 3 yaşta anaokuluna vereceğim. İsteğe bağlı ücretsiz izin Verilmeme ihtimali olur mu? Ya da hemen verilir mi?


harveySpecterr
21 Ağustos 2025 20:05
meslekte 5 yılınızı doldurduysanız max 1 yıl aylıksız izin talebinde bulunabilirsiniz idarenin takdir yetkisi var ama vermemesi için somut neden göstermesi gerek ucu açık takdir yetkisi değil ama genelde sorun çıkmaz idarenize dilekçe verin bu aralar mağdur olmasınlar

merve44
21 Ağustos 2025 20:12

Evet hocam 5 yılı doldurdum. Teşekkür ederim cevabınız için


spock
21 Ağustos 2025 20:33

Dilekçenizde durumunuzu açıkça belirtin. Dilekçeyi vermeden önce de hem okul müdürü ile hem de ilçe müdürü ile sözlü olarak görüşün (siz ya da beyiniz fark etmez). Güler yüzle durumunuzu izah ettikten sonra 1 yıl izin alamama durumunuz olmaz kesinlikle. Öncesinde sözlü olarak durumunuzu anlatmanız faydanıza olur.


Memleketinogretmeni
21 Ağustos 2025 20:50

Yarım gün çalışma imkanı var hocam ilçenizde norm fazlası olan varsa sizin yerinize o girsin biraz da derslere.

