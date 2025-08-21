İsteğe bağlı ücretsiz izin şartları?

meslekte 5 yılınızı doldurduysanız max 1 yıl aylıksız izin talebinde bulunabilirsiniz idarenin takdir yetkisi var ama vermemesi için somut neden göstermesi gerek ucu açık takdir yetkisi değil ama genelde sorun çıkmaz idarenize dilekçe verin bu aralar mağdur olmasınlar

