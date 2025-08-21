Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Ağustos 2025 20:00

Öğretmene yıpranma payı verilmeli mi

Bu ankete 58 dakikada, 9 kişi oy kullandı


KARATEPE84
Aday Memur
21 Ağustos 2025 20:37

Yıpranan bıraksın

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Geçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4Eğitim alanında toplu sözleşmede kazanılan haklar.Memuru bu hâle getiren öğretmenlerdir.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuSınıf rehberliği ek ders ücreti kaldırılıyor mu?Öğretmen maaşı 125 bin TL olsunİkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiAğustos ayında dilekçe verebilir miyim?

Sözlük

Bugün olanlar 3 birbirine hayatım diyen adamlar 1 mesaj yazamama sorunu 1 gök cismi 1 malefiz 1 Baykuş 1 günaydın sözlük 1 tatil fotoğrafı 1 komşunun internetini çalmak 1 erbane 1

Son Haberler

Bankalarda unutulan 732,1 milyon TL TMSF'ye aktarıldıCTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladıBelediyeye ait temizlik şefliğinde çıkan yangında 8 araç hasar gördüBakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor2 kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!