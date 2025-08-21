Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
15 günlük mehil müddeti fiili çalışma süresinden sayılır mı?

Herkese merhaba öncelikle. Cte?de memurum. 10 Temmuz 2024?de ilişik kesip farklı bir şehirden tayinle Konya?ya geldim. 15 günlük mehil müddetini kullandıktan sonra 25 Temmuz 2024 de işe başladım. Bu sene mazeret tayini(eş durumu) yazmam gerekti. Açıklanan duyuruda ise 11 Temmuz 2025 tarihi itibariyle son kurumunda 1 yıllık fiilen çalışanlar başvurabilir diye şart koyuldu. İlk başta başvuramayacağımı zannediyordum fakat başvuru döneminde denediğimde UYAP?ta son kurumda başlama tarihi 10 Temmuz 2024 yazıyordu yani benim diğer kurumdan ilişik kesme tarihim. Bugün sonuçlar açıklandı ve fiili 1 yıllık süre şartınız tutmadığı için reddedilmiştir diyor. Siz değerli arkadaşlardan birkaç husus hakkında yardımcı olmanızı rica ediyorum:

1- Mehil müddeti fiili hizmet süresinden sayılır mı?

2-Cte?de ya da farklı bir kurumda benim durumumu yaşamış ya da konudan anlayan biri var mı?

3- Şuan ne yapmalıyım?

Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağolun.

