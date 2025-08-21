Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Ağustos 2025 21:10
d dilimi için süreç nasıl oluyor?
Merhabalar Lomber mikrocerrahi ile iki tarafli diskektomi, tek seviye Posteriyor segmental enstrümantasyon; 2 ila 6 vertebra segmenti toplamda omurgama 4 vida takıldı ameliyat oldum bel fıtığından. 2 aylık raporum var. D dilimi için nasıl başvuruda bulunacağım süreç nasıl olacak bilginiz var mı? Dilim belirtir rapor c mi olur d mi olur acaba?

