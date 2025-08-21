Kamu Personeli \ Bakanlıklar
21 Ağustos 2025
GSB Promosyon Tahmini

2022 yılında yapılan düzeltme ile neredeyse 26 bin TL promosyon alınmıştı bu yıl kasımda doluyor ve 130 bin TL söylentisi var 100 bine yakın personel var bir duyum alan varmı ve tahminlerinizi merak ediyorum.


21 Ağustos 2025
215 bin personeli olan Adalet bakanlığına 90 bin teklif etti Vakıfbank :) çok umut bağlamayın derim sonra üzülürsünüz.
