4431 Meslek kodu işletme

Arkadaşlar ben lisans işletme mezunuyum. 2026 kpss ye hazırlanıyorum. Ama hangi kurumları tercih edicem özel şartı oluyo mu merkezi atama mı olucak yaş şartı nedir falan filan bir sürü soru var kafamda. Aranızda sürece hakim bir ibbf mezunu var mıdır bana yardımcı olacak valla çok makbule geçer

