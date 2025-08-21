Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


21 Ağustos 2025 21:42
istanbul şubeler hakkında
herkese selamlar şubelere başvurmak istiyorum nasıl çalışıyolar hangi şubenin artısı eksisi nedir

Poevata
Aday Memur
21 Ağustos 2025 22:11

Selamlar, buradan öğrenebileceğin bir şey değil bu, bizzat gidip kendiniz idari bürocularla v.s görüşmeniz gerekecektir bu konularda sağlıklı bilgi alabilmek için, ayrıca polis genel olarak istediği yerde değil istendiği yerde çalışır. Artı ve eksilerine göre şubeler arası seçim yapabileceğinizi düşünmüyorum.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMemur Greve GittiPolislik bitmiştir ..Poliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verPolnet güncelSağlıkçılara Gece Çalışma TazminatıÜniversite borçlanması

Sözlük

Gubaz 1 malefiz 1 şiir 1 günün filmi 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 deniz kum güneş 1 hafıza 1 güne bir söz bırak 5 drama 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?Burdur'da traktörün altında kalan yaşlı kadın öldüEski kız arkadaşına dehşeti yaşatan zanlı tutuklandıEşini çalıştığı hastanede silahla vurarak ağır yaraladıBakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!