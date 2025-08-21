Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Sendika Aidatı Hk.

Arkadaşlar sendika ücreti artmış galiba 1000 lira oldu diyenler var ?

1. si bu nerede belirtilmiş zaten gösterge 707 değil miydi ?

2. si 2026 Ocak zammıyla beraber mi zaten 800 küsurdu %17 tahmini zamla 1000 e yaklaşıyor ?

3. sü kesintiyi çıkınca net ücret mi yoksa kesinti hariç mi ?


Sendika gösterge rakamı aynı değişmedi. Şu anda 827 lira ocak zammıyla 970 tl civarı olacak. Bu tutarlar kesilen hariç herkesin damga vergisi matrahının binde 5 i kadar kesilir o nedenle herkes farklı öder. Genelde şu anda 300 400 tl arası kesiliyor.

