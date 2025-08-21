Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
21 Ağustos 2025
90 bin tl artık büyük para değil..! bu algıdan çıkın lütfen 3 yıl içinde bu para bisiklet parası

Arkadaşlar gözünüzü seveyim 90k artık büyük para değil çoğu büyük şehirde bir ailenin oturduğu evin 4 -5 aylık kirası bakın bu para 1 yıl sonra çok az alınmış bi para olarak hatırlanacak. aldığımız 50k maaşın yarıısı kira 50 k artık sanayide çıraklara veriyorlar. tamam Allah devlete zeval vermesin ama bankadan alacığımızı alalım bu 90 bini şuan düşünmeyin 3 yıl içinde ne kadar az bi tutar olduğunu farkettiğimizde çok geç olacak bakanlğımzdan tek isteğimiz haketteğimiz tutarı vermesi için bankayla anlaşması tamam 300k olmasın ama 200k nın altı da olmasın

