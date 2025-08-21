Büro Memur Sen

en büyük kazanımları siz üyeler oldukça ne kazanımından bahsediyorsunuz bari kazanımları açıklamıyorsunuz kaybedimleri açıklayın mesela adalet hizmetleri sınıfını nasıl kaybetti onu açıklasın ama nerede?

en büyük kazanımları siz üyeler oldukça ne kazanımından bahsediyorsunuz bari kazanımları açıklamıyorsunuz kaybedimleri açıklayın mesela adalet hizmetleri sınıfını nasıl kaybetti onu açıklasın ama nerede?