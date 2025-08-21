Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 22:44
Büro Memur Sen

Evet Arkadaşlar Toplu sözleşme kazanımlarını hemen hemen bütün sendika kolları açıkladı ama Büro memursen hiçbir kazanım adı altında açıklama yapmadı... Sendikacılk yapan, temsilcisini tanıyan vs var mı bi bilginiz?


HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ
Aday Memur
21 Ağustos 2025 22:51

İnsan içine çıkacak yüzleri mi kaldı? Olaylar durulsun çıkarlar piyasaya


feridunemeksiz
Şef
21 Ağustos 2025 22:59
en büyük kazanımları siz üyeler oldukça ne kazanımından bahsediyorsunuz bari kazanımları açıklamıyorsunuz kaybedimleri açıklayın mesela adalet hizmetleri sınıfını nasıl kaybetti onu açıklasın ama nerede?

iyilikiyidir
Şef
21 Ağustos 2025 23:06
CTE personeli ne yazıkki üye olamıyor kardeşim benim. Malumunuz sendikamız olmayınca burdan öğrenmeye çalışıyoruz.
feridunemeksiz, 33 dk. önce
en büyük kazanımları siz üyeler oldukça ne kazanımından bahsediyorsunuz bari kazanımları açıklamıyorsunuz kaybedimleri açıklayın mesela adalet hizmetleri sınıfını nasıl kaybetti onu açıklasın ama nerede?
