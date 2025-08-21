sendika üyeliği

arkadaşlar bu zamana kadar hiçbir sendikaya üye değildim ama bu son sözleşmeden sonra memur-sene üye olmayı düşünüyorum aylık ne kadar para veriyorlar? Biz de biraz para kazanalım bu kadar rezillikten sonra hala memurların yüzde 75 i memur-sene üyeyse demek ki iyi para veriyorlar

