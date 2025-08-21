Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 23:04
sendika üyeliği
arkadaşlar bu zamana kadar hiçbir sendikaya üye değildim ama bu son sözleşmeden sonra memur-sene üye olmayı düşünüyorum aylık ne kadar para veriyorlar? Biz de biraz para kazanalım bu kadar rezillikten sonra hala memurların yüzde 75 i memur-sene üyeyse demek ki iyi para veriyorlar

sancakt
Şef
21 Ağustos 2025 23:30

İroniyi gerçek sananlar olabilir dikkat et bu arada sendika üyelerine her ay getirisi 400 lira hemen hemen onlar şu kafadalar, ya kardeşim ben mi kurtaracağım sanki 1 milyon üye var ben parama bakarım bedavadan 400 lira üstüne birde termos geliyor oh daha ne olsun. Böyle vasat adamlar yanındaki işçiden düşük maaş almasın da kim alsın herşey müstahak sendikacı oburlara.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendislerle ilgili mutabık kalınan maddeleri bilen var mı?2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiBugün yeni teklif gelecek mi?Hakem heyetine gitmesin diyen çok akıllılar okusunToplu Sözleşme KazanımlarıEğitim Bir Sen Hizmet kolu imzalanıyor hayırlı olsunSendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldıMemurla dalga geçilmesiToplu sözleşme de enflasyon farkı olacak mı

Sözlük

Baykuş 1 erbane 1 Tatlı telaşlar 1 birbirine hayatım diyen adamlar 1 Bugün olanlar 3 malefiz 1 mesaj yazamama sorunu 1 güne bir söz bırak 5 günün filmi 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?Burdur'da traktörün altında kalan yaşlı kadın öldüEski kız arkadaşına dehşeti yaşatan zanlı tutuklandıEşini çalıştığı hastanede silahla vurarak ağır yaraladıBakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!