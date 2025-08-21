Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2025 23:35
Unvan değişikliği sınavı

Arkadaşlar unvan değişikliğine başvurabilmek için kaç yıllık katip olmak gerekiyor en az


boncul84
Daire Başkanı
22 Ağustos 2025 00:35

Yıl ile ilgili bir ibare bulunmuyor kadrolu olmak yeterli diye anladım ben


Bluecan
Aday Memur
22 Ağustos 2025 00:41

Evet resmi ilanda yazmıyor

boncul84, 1 saat önce

Yıl ile ilgili bir ibare bulunmuyor kadrolu olmak yeterli diye anladım ben

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikToplu Sözleşme Kazanımları İcra dosyası hacizAdliye çalışanları ne aldı, sendikalar nerdesinizÜnvan Değişikliği Sınavı - Sosyal ÇalışmacıHSK Promosyon İhalesiSahipsiz infaz koruma memurlarıBizden olmayacakÜnvan değişikliği sınavı pedagogBüro Memur Sen neyi bekliyor?

Sözlük

hadi gel köyümüze geri dönelim 2 tatil fotoğrafı 1 çamaşır makinesi 1 şu an çalan şarkı 1 mağara 1 erbane 1 antalya 1 drama 1 internetsiz bir hayat 2 günün filmi 1

Son Haberler

Akademik İlanlardaki Tecrübe Şartlarında Kamu-Özel Ayrımı Bitmeli!22 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıİletişim Başkanlığından 'asrın inşa seferberliği' paylaşımıHastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendiGelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!